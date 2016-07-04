Brexit: Британия выступила против односторонних гарантий гражданам ЕС

Об этом заявил глава британского МИД Филип Хэммонд, передает Русская служба BBC.

В интервью BBC министр иностранных дел раскритиковал тех, кто выступает за "односторонние обязательства", и заявил о необходимости провести неформальные переговоры и заключить соглашение, которое будет "работать в обоих направлениях".

"Должна быть какая-то симметрия между положением британских граждан в странах ЕС и граждан ЕС в Соединенном Королевстве", - сказал Хэммонд.

Ситуацию осложняет отказ Евросоюза от любых переговоров с Британией, пока та не задействует юридический механизм выхода из ЕС.

После того как большинство участников британского референдума проголосовали за выход из Европейского союза, в правительстве и парламенте идут дискуссии - должны ли британские власти гарантировать гражданам ЕС право пребывания в стране.

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Депутат-лейборист Гизела Стюарт - одна из лидеров кампании за выход из ЕС - заявила, что страна не должна "менять права своих граждан задним числом". По ее словам, если не будет гарантий, это будет означать, что "правительство не сумело защитить свой народ".

Член правительства консерваторов Андреа Лидсом, претендующая на пост премьер-министра, уже заявила, что находящиеся в Британии граждане ЕС - "не будут разменной монетой".