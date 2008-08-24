Разбившийся "Боинг" пытался вернуться сразу после взлёта

Экипаж пассажирского самолета Boeing 737, потерпевшего катастрофу после вылета из аэропорта "Манас" в Бишкеке, перед крушением сообщал о неполадках на борту, передает РИА Новости 24 августа со ссылкой на министра чрезвычайных ситуаций Киргизии Камчибека Ташиева. В частности, пилоты самолета сообщили о разгерметизации салона.

По словам главы МЧС Киргизии, сообщив о неполадках диспетчерам, экипаж принял решение вернуться в аэропорт, однако не долетел и попытался совершить аварийную посадку в двух километрах от него в районе села Джанги-Джер. После падения самолет полностью сгорел.

По уточненным данным, на борту находились 90 пассажиров и членов экипажа, из них выжили 25.

Самолет следовал рейсом из Бишкека в иранский город Мешхет.