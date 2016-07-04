В Кельне состоялся один из крупнейших в мире гей-парадов

Как передает Deutsche Welle, более одного миллиона участников и зрителей собрались в воскресенье, 3 июля, в городе на Рейне, чтобы принять участие в юбилейном одном из крупнейших в мире прайдов, который проводится уже в 25-й раз.

Среди участников мероприятия - несколько человек из Украины, которые вышли на парад с украинской национальной символикой.

По данным организаторов, в этом году в акции приняли участие представители более 100 объединений и организаций. Они прошли парадом в ярких костюмах по центру Кельна. Участники митинговали за правовое равенство и общественное восприятие лесбиянок, геев, би - и транссексуалов, а также трансгендеров.

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Катарина Барле, которая посетила мероприятие, отметила, что следует также вспомнить и жертв кровавого нападения на гей-клуб в Орландо (США) в середине июня этого года.

"Несмотря на все веселье сегодня мы с грустью вспоминаем жертв в Орландо и их семьи. Любовь сильнее ненависти!" - написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

Среди гостей праздника также немецкие политики от других политических сил, в том числе и член партии "Союз 90/Зеленые" Клаудиа Рот.