Путин поговорил со сбитыми в Грузии лётчиками один на один (фото)

Глава российского правительства Владимир Путин в субботу посетил в московских госпиталях двух российских военных летчиков, самолеты которых были сбиты в Грузии 9 августа грузинскими ПВО.

Десять дней майор Малков и полковник Зинов находились в плену, и 19 августа были переданы российским миротворцам в составе группы из пяти российских военнослужащих при обмене пленными.

В сопровождении министра обороны Путин побывал в субботу сначала в Главном военном госпитале им.Бурденко, где проходит лечение Малков, а затем в 7-м центральном военном клиническом авиационном госпитале, где находится Зинов.

К Малкову из поселка Шайковка Калужской области приехала семья: жена Валентина и 18-летний сын Максим, который третий месяц проходит службу в летных войсках и для встречи с отцом получил увольнение. Путин выслушал доклад начальника госпиталя о состоянии Малкова, посмотрел рентгеновские снимки и поинтересовался у летчика его самочувствием и планами: "В ВВС будете дальше служить?"

Начальник хирургического отделения клиники сообщил о том, что операция и последующее лечение летчика будут проводиться с использованием новейших медицинских технологий, которые позволят полностью поставить военного на ноги в течение полугода.

Глава правительства побеседовал и с женой майора, которая рассказала, что тоже является военнослужащей.

Во время визита Путина в авиационный госпиталь, где проходит лечение Зинов, у летчика также находились родные. На вопрос премьера о самочувствии Зинов сообщил, что осложнений нет, операции не потребуется. Путин пожелал ему скорейшего выздоровления.

С обоими летчиками глава правительства также некоторое время беседовал один на один.