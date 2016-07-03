В Лондоне прошел британский "евромайдан": появилось видео с высоты птичьего полета (фото)

У марша не было очевидного лидера, участники шествия самоорганизовались через социальные сети, передает ТСН.

Акция проходит спокойно, полиции вмешиваться пока что не пришлось.

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Протестующие прошли к зданию парламента, где устроили митинг-концерт.

На референдуме на прошлой неделе 52% избирателей проголосовали за то, чтобы Великобритания вышла из Европейского Союза.

Однако участники марша считают, что те, кто голосовал против ЕС, мало знали о последствиях своего решения.

Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%.

После подведения его итогов премьер-министр Дэвид Кэмерон анонсировал свою отставку.

На этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель назвала необратимым решение Великобритании покинуть ЕС, но отметила, что руководство стран-членов содружества даст стране некоторое время, чтобы начать процесс выхода из блока.