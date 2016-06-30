Армения ратифицировала договор о создании совместной с Россией системы ПВО

За ратификацию соглашения проголосовали 102 депутата, против - восемь. Договор будет действовать в течение пяти лет с автоматическим продлением на тот же срок, если одна из сторон не решит его расторгнуть, сообщает Русская служба Би-би-си.

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Соглашение между Россией и Арменией о создании объединённой региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе было подписано в Москве 23 декабря 2015 года.

Оно дает Армении возможность использовать в интересах своей обороны боевые средства Воздушно-космических сил России, включая спутниковую систему и истребительную авиацию.

Противники совместной системы защиты опасаются, что со вступлением соглашения в силу Армения утратит контроль над своими силами ПВО.