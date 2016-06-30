В Китае ради органов убиты полтора миллиона заключенных - правозащитники

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Independent.

Как сообщается, доклад подготовлен экс-госсекретарем Канады Дэвидом Килгуром, правозащитником Дэвидом Мэйтасом и журналистом Этаном Гутманом. В нем утверждается, что ежегодно китайские хирурги выполняют от 60 тыс. до 100 тыс. таких трансплантаций, несмотря на заявления властей о прекращении данной практики еще два года назад.

Отмечается, что в основном сердце, печень и другие органы извлекают у сторонников Фальньгун - распространенной в Китае медитативной практики. Ее последователи подвергаются гонениям со стороны властей в течение многих десятилетий.

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The Independent пишет, что официально китайское правительство заявляет о 10 тыс. операций по трансплантации органов ежегодно. Однако авторы полагают, что эта цифра существенно занижена.

В свою очередь, в МИД страны заявили, что эти данные являются «мнимыми и безосновательными» и «не имеют никакой фактической основы».

В прошлом году появилась информация, что Китай по-прежнему использует органы заключенных для пересадки, несмотря на заявления представителя министерства здравоохранения о том, что в стране откажутся от этой практики.