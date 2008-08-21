Европарламент не смог ввести жесткие санкции относительно России

Европарламент не смог ввести карательные санкции относительно России, передает 5 канал. На внеочередном заседании в Брюсселе говорили о ситуации в Грузии. Максимально жесткой реакции на действии России требовала специально приглашенная грузинский министр иностранных дел Эка Ткешелашвили.

Проект резолюции призывал ЕС пересмотреть отношения с Москвой и заморозить переговоры относительно подписания нового документа о стратегическом партнерстве между Россией и Евросоюзом. Грузинский министр предлагала ветировать вступление России в ВТО. Дипломат также просила парламентариев направить собственную миссию наблюдателей или даже миротворцев в Южную Осетию.

Многие депутаты осудили "непропорциональное" применение силы со стороны Москвы, критиковали и Грузию. Но до санкций так и не дошло. Впрочем, председатель комитета по международным делам пообещал подготовить проект резолюции относительно направления миротворческой миссии ЕС в зону конфликта.

Эка Ткешелашвили, министр иностранных дел Грузии: "Необходимо предпринимать практические шаги, а поэтому я убеждена - нужно направить европейскую миссию в зону конфликта, эту миссию со временем расширили бы. Потому что сейчас там лишь журналисты и неправительственные организации, и они становятся свидетелями того, как Российская Федерация серьезно нарушает договоренность о прекращении огня".