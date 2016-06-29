Внезапная дружба: Путин сообщил Эрдогану о планах снять запрет для россиян на посещение Турции
Россия снимает ограничения на поездки своих граждан в Турцию.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал президент РФ Владимир Путин на совещании с членами российского правительства по итогам переговоров с президентом Турции.
Путин заявил, что после письма президента Турции «принято решение начать процесс нормализации отношений с турецкими партнёрами».
«Касаясь наших двусторонних отношений, хотел бы начать с вопросов туризма, хоть и звучит это на фоне активизации террористических элементов… Тем не менее, административные ограничения в этой сфере мы снимаем», - сказал Путин.
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Он поручил правительству «начать процесс нормализации торгово-экономических связей с Турцией в целом».
При этом Путин поручил российскому премьеру Дмитрию Медведеву подготовить предложения по изменениям в нормативно-правовую базу в этой связи.
Как сообщал УНИАН, отношения между РФ и Турцией резко ухудшились после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский Су-24, нарушивший воздушное пространство Турции.
Россия ввела в отношении Турции экономические санкции.
В Кремле заявляли, что Турция должна извиниться и компенсировать убытки за сбитый самолет для восстановления диалога.
29 июня в Кремле заявили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился перед Путиным за сбитый российский самолет Су-24.
В свою очередь у турецкого президента опровергли извинения за сбитый российский Су-24, отметив, что Эрдоган не извинялся, а выразил глубокое сожаление в связи с инцидентом с российским самолетом.