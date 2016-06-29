Протест под дождем: как в Лондоне протестовали против Brexit (фоторепортаж)

Противники Brexit, которые заняли постамент Колонны Нельсона на Трафальгарской площади и практически все пространство вокруг нее, скандировали "ЕС, мы любим тебя, мы не бросаем", сообщает ВВС.

Инициаторы митинга, которые объявили о нем в Facebook, позже его отменили по соображениям безопасности. На странице митинга они написали, что, поскольку на него записались 50 тысяч человек, а Трафальгарская площадь вмещает всего 10 тысяч, мэрия и полиция при всей симпатии к идее митинга, не могли гарантировать порядок и безопасность.Читайте такжеВ Великобритании депутаты инициируют референдум по условиям выхода из ЕС

Тем не менее, митинг состоялся. В назначенное время, 17:00, на площади появились два десятка демонстрантов с плакатами, но потом народ постоянно прибывал, и уже через полтора часа на площади было несколько тысяч человек.

Большинство жителей Лондона голосовали против выхода Британии из ЕС. В субботу, 2 июля, противники выхода из ЕС планируют провести в столице большой марш протеста к зданию парламента.

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Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%.

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После подведения его итогов премьер-министр Дэвид Кэмерон анонсировал свою отставку.

Для многих британских и европейских политиков итоги референдума стали неожиданностью. Многие из них призывают Великобританию как можно скорее начать переговоры о выходе из Союза.