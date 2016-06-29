В аэропорту Стамбула было как минимум семеро террористов – СМИ

По информации обозревателя газеты Hurriyet Абдулкадира Селви, кроме троих смертников, в аэропорту были еще четыре террориста. Об этом со ссылкой на CNNTurk пишет "Европейская правда".

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На момент теракта там находилось семеро террористов, трое из которых осуществили взрывы, еще четырех полиция на момент написания текста журналистом пыталась задержать.

По словам премьер-министра Турции, террористы, которые совершили три взрыва в аэропорту Стамбула им. Ататюрка, принадлежали к ИГИЛ.

Как сообщал УНИАН, в международном терминале аэропорта Стамбула вечером 28 июня прогремели взрывы. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что количество погибших в ночных терактах составляет 36 человек, множество пострадали. Атаки совершили трое смертников, рассказал губернатор Стамбула Васип Шахін. Власть отмечает, что большинство погибших являются гражданами Турции, но иностранцы среди них также есть.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна террористическая организация. Вместе с тем, как сообщает агентство Dogan, турецкая полиция подозревает, что за взрывами стоит "Исламское государство".

Как известно, премьер-министр Турции Бинали Йилдірім заявил, что количество погибших в ночных терактах составляет 36 человек, множество пострадали. Несколько пострадавших имеют серьезные ранения. Атаки совершили трое смертников, рассказал губернатор Стамбула Васип Шахин. Власть отмечает, что большинство погибших являются гражданами Турции, но иностранцы среди них также есть.

Кроме того, стало известно об одной погибшей украинке и еще одного громадяднина Украины, который получил ранения.