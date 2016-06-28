Атмосфера саммита ЕС обозначена неопределенностью - Шульц

Об этом во вторник в Брюсселе по окончании своего участия в заседании глав государств и правительств стран-членов Европейского Союза он сообщил журналистам, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Я почувствовал, что атмосфера среди глав государств и правительств очень обозначена неопределенностью. Вам известна позиция парламента, которая утром была определена в резолюции, и которую я представил здесь. Я почувствовал атмосферу, которая отличается от той, которую я знаю. Неопределенность относительно того, как будет направлен процесс в ближайшие недели и месяцы. Также есть ощущение, что основная дискуссия о будущем Европы должна состояться между 27 государствами-членами, и это также можно почувствовать», - рассказал Шульц.

Также, по его словам, кроме неопределенности ощущается чувство грусти. «Люди, действительно, сожалеют о том, что произошло. Нам нужна Великобритания, как полноценный член ЕС. Но мы должны признать суверенное желание народа Великобритании», - подчеркнул президент ЕП.

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Шульц сообщил, что участники саммита попросили премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмеруна, выполняя решение референдума, задействовать статью 50 как «можно скорее». «Никто не имеет опыта процесса, как этот. Статья 50 никогда не была использована. И поэтому имеет смысл разработать план, как продвигаться вперед и иметь технический план для выхода государства-члена», - подчеркнул он.

Вместе с тем, президент ЕП рассказал, что существует понимание того, что правительство в Лондоне требует несколько недель, чтобы «проанализировать последствия того, что произошло и разработать свой собственный план». «Если ждать, когда партия Тори определит новое правительство и определит свою позицию, значит ждать до начала следующего года, но есть большая неопределенность в экономике, на финансовом рынке, и я думаю, что не в интересах любого, чтобы ждать так долго», - убежден Шульц.

Отвечая на вопрос, должны ли депутаты Европейского парламента сложить свои мандаты, как это сделал комиссар Лорд Хилл, Шульц отметил, что президент ЕП «не может просить депутатов, свободно избранных, подать в отставку». «Великобритания является членом ЕС, а они - члены Европарламента. Когда статья 50 будет задействована, тогда этот вопрос может быть на повестке дня», - пояснил он, добавив, что депутаты от Великобритании присутствовали на сегодняшнем заседании парламента.