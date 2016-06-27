В Сингапуре при посадке загорелся самолет (фото, видео)

Как передает ТАСС, в результате инцидента в сингапурском аэропорту "Чанги" никто не пострадал.

Boeing 777 выполнял полет по маршруту Сингапур - Милан, примерно через два часа после вылета командир принял решение вернуться в связи с проблемами в одном из двигателей. По предварительной информации, речь идет об утечке топлива.

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Во время посадки с правой стороны возник сильный огонь, пожарные прибыли на место происшествия в течение нескольких минут.

В настоящее время правоохранительные органы, а также авиаперевозчик разбираются в случившемся.