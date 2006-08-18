Мэла Гибсона приговорили к трем годам тюрьмы условно

Высший суд Малибу приговорил киноактера и режиссера Мэла ГИБСОНА за вождение в нетрезвом виде к трем годам тюремного заключения условно, денежному штрафу и принудительному посещению в течение года собраний по реабилитации алкоголиков.

Как сообщает Лента.русо ссылкой на AP, рассмотрение дела, изначально назначенное на 28 сентября, было проведено досрочно (17 августа) в связи с заявлением М.ГИБСОНА об отказе от опровержения своей виновности. Как уточняет агентство, подобная формулировка не равна признанию вины, однако может служить его эквивалентом при вынесении приговора.

При этом голливудская знаменитость воспользовалась своим правом не присутствовать на судебном заседании, и интересы М.ГИБСОНА в суде представил его адвокат. Из судебных материалов журналистам стало известно, что М.ГИБСОН отказался от своего права на рассмотрение дела в суде присяжных.

В то же время суд не стал рассматривать сделанные режиссером в ходе задержания антисемитские высказывания, вызвавшие наибольшее возмущение среди американцев.

Лента.ру напоминает, что 28 июля М.ГИБСОН был арестован полицией за вождение в пьяном виде и двойное превышение скорости. Во время задержания он оказал сопротивление полиции и сделал несколько оскорбительных замечаний в адрес еврейского народа. Спустя несколько дней М.ГИБСОН извинился перед евреями и согласился пройти курс лечения от алкоголизма в реабилитационной клинике.