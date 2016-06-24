ИГИЛ меняет тактику: боевики впервые провели атаку на территории Иордании - СМИ

Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Al Jazeera.

Это тревожный сигнал, учитывая, что эта страна участвует в американской операции против ИГ уже почти два года. Террористы меняют тактику, наращивая свой потенциал в странах, которые становятся экономически уязвимыми.

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23 июня на границе между Сирией и Иорданией образовался «котел», в котором оказались около 60 тыс. беженцев.

По данным Международного комитета Красного Креста, люди оказались без источников воды, еды и медицинской помощи после того, как иорданские власти перекрыли границу.

Это произошло на следующий день после того, как сирийский террорист-смертник, предположительно член «Исламского государства», взорвал себя вместе с автомобилем на пограничном переходе в округе Рукбан. Погибли шесть сотрудников пограничной службы Иордании и 14 получили ранения. В тот же день министерство обороны страны объявило приграничные территории с Сирией и Ираком, которые контролируются ИГ, закрытыми военными зонами. Король страны Абдалла II пообещал ударить «крепким кулаком» в ответ на проведенный теракт.

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Официально ИГ не взяло на себя ответственность за атаку на погранпереход. Однако в 2015 году террористическая организация заявляла, что Иордания является одной из потенциальных целей для атаки. Так, Амман предполагалось «наказать» за активную помощь США в Сирии.