Бахрейн лишил гражданства одного из духовных лидеров шиитов

О этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Как говорится в заявлении министерства внутренних дел Бахрейна, священнослужитель повинен в "эксплуатации религии в политических целях для обслуживания иностранных интересов". Как отмечают комментаторы, с большой вероятностью имеются в виду интересы шиитского Ирана.

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Лишившись бахрейнского гражданства, Кассим стал апатридом, то есть не является гражданином ни одной страны.

Кассим лишен гражданства в соответствии с бахрейнским законом "О гражданстве", в котором среди оснований для лишения гражданства значится "нанесение ущерба безопасности государства".

Как отмечается в заявлении министерства, решение принято на фоне общей активизации кампании по "противодействию экстремизму" со стороны правительства.

"Мы встревожены сегодняшним решением аннулировать гражданство шиитского священнослужителя Шейха Исы Кассима", - заявил представитель Госдепартамента Джон Кирби. "Нам не известно о каких-либо доказательствах, на основе которых могло быть принято это решение", - добавил он.

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Как передает агентство Ассошиэйтед пресс, решение о лишении шиитского лидера гражданства приветствовали соседние арабские страны Персидского залива, где большинство населения составляют сунниты, но раскритиковал шиитский Иран.

За несколько часов к Госдепартаменту с более резким ответом выступил командир одного из элитных подразделений Корпуса стражей Исламской революции Ирана Кассим Сулеймани. "Халифы [правители Бахрейна] наверняка понимают, что проявив агрессию в отношении Шейха Исы Кассима, они пересекли черту, поставив Бахрейн и весь регион на грань большого пожара, и народу не останется ничего, кроме как прибегнуть к вооруженному сопротивлению", - сказал он.