В Ливии ранен один из главарей "Исламского государства" - СМИ

Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News - Arabia.

По его данным, речь идет о боевике Ахмеде Хасане аль-Мшити, известного также под прозвищем "Асыда".

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Ливийские власти давно охотятся за ним, обвиняя в причастности к серии расправ в 2013 году. Кроме того, этот экстремист числится и в США в списках разыскиваемых лиц за убийство в декабре того же года в Бенгази американца Рони Смита - преподавателя международной школы "Роланд".

Как сообщал УНИАН, по данным британской газеты The Mirror главарь террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади был убит в результате авиаударов возглавляемой США антитеррористической коалиции.

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