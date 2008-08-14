МИД Польши сообщил, что Лавров в Варшаву не приедет

Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил визит в Варшаву, запланированный на сентябрь. Заявление Сикорского передало агентство Франс Пресс.

Сообщение последовало после подписания США и Польшей в четверг вечером соглашения о размещении элементов американской системы противоракетной обороны на польской территории.

Россия выступала против размещения десяти американских ракет-перехватчиков в Польше, утверждая, что они могут быть направлены против безопасности России.