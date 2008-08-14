Польша согласилась разместить американские ракеты

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о достижении соглашения с США по вопросу размещения на польской территории американских ракет-перехватчиков в рамках европейского противоракетного щита, передает Associated Press.

Предварительное соглашение по размещению элементов противоракетной обороны США на территории Польши подписано в четверг, цитирует польский информационный телеканал ТВН24 слова польского премьера.

Этим соглашением, в частности, предусмотрено размещение на территории Польши батарей "Пэтриот" и укрепление польско-американского военного сотрудничества. К 2012 году в Польше планируется расквартировать постоянный американский гарнизон.

Это соглашение также содержит декларацию о предоставлении американской военной помощи в случае угрозы Польши со стороны третьих государств.