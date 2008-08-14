США активизировали разведку в Грузии

Американская разведка активизировала усилия по сбору информации о перемещении грузинских и российских войск в зоне грузино-российского конфликта, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в американском военном ведомстве.

Источник не уточнил, какие именно силы и средства задействованы в разведывательных операциях. Однако, как отмечает телеканал, скорее всего, в первую очередь, задействованы спутники, которые следят за ситуацией в Ираке и Афганистане.

По словам источника, в первые дни конфликта у США не было собственной достоверной информации о происходящем в регионе.

"Сейчас собирается больше информации", - сказал источник, отметив, что разведывательная деятельность продолжится еще какое-то время.

По данным источника, в настоящее время разведка докладывает о том, что российские силы заняли порт Поти, куда несколько дней назад прибыл десант морской пехоты.

Кроме этого, сообщает телеканал, по данным США, в городе Гори находятся порядка 200 российских военнослужащих.