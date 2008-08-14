Россияне подтянули к городу Зугдиди более 100 единиц военной техники

Более 100 единиц российской военной техники подошли к городу Зугдиди на западе Грузии и расположились примерно в двух километрах от центра города.

Как передает Reuters, вблизи Зугдиди сосредоточены около 104 машин российской армии, включая 40 единиц бронетехники, большинство из которых – танки.

Представители российской стороны до сих пор объясняли рейды на территорию Грузию необходимостью пресекать провокации и собирать брошенные грузинской армией боеприпасы, сообщает агентство.

Согласно договоренностям, достигнутым накануне при международном посредничестве, между воюющими сторонами действует перемирие.