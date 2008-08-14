Грузинский парламент проголосовал за выход страны из СНГ
16:10, 14 августа 2008Мир
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Решение приняли единогласно
Грузинский парламент проголосовал сегодня за выход страны из Содружества Независимых Государств, обвинив Россию в развязывании войны.
Это решение было принято парламентом единогласно, передает Reuters.
Как сообщалось, с инициативой к Парламенту Грузии упразднить договора, которые определяют пребывание Грузии в СНГ, обратился Президент Михаил СААКАШВИЛИ.
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