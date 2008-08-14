Грузинский парламент проголосовал за выход страны из СНГ

16:10, 14 августа 2008
Мир
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Решение приняли единогласно

Грузинский парламент проголосовал сегодня за выход страны из Содружества Независимых Государств, обвинив Россию в развязывании войны.

Это решение было принято парламентом единогласно, передает Reuters.

Как сообщалось, с инициативой к Парламенту Грузии упразднить договора, которые определяют пребывание Грузии в СНГ, обратился Президент Михаил СААКАШВИЛИ.

 

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