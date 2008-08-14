Грузинский парламент проголосовал за выход страны из СНГ

Грузинский парламент проголосовал сегодня за выход страны из Содружества Независимых Государств, обвинив Россию в развязывании войны.

Это решение было принято парламентом единогласно, передает Reuters.

Как сообщалось, с инициативой к Парламенту Грузии упразднить договора, которые определяют пребывание Грузии в СНГ, обратился Президент Михаил СААКАШВИЛИ.