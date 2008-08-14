США ввели первые санкции против Российской Федерации

США учредили первые санкции против Российской Федерации, сообщает «Рейтер» со ссылкой на представителя Североатлантического альянса.

В частности, источник агентства отмечает, что НАТО запретило российскому кораблю принимать участие в международных антитеррористических учениях в Средиземном море из-за действий РФ в отношении Грузии.

Корабль Российской Федерации «Ладный» в августе-сентябре 2008 года должен был участвовать в объединенной военно-морской антитеррористической операции НАТО в Средиземном море «Активные усилия».

Администрация США блокировала запрос российской стороны на проведение внеочередного заседания Совета НАТО-Россия для обсуждения ситуации на Кавказе.

Ранее постоянный представитель РФ при НАТО Дмитрий РОГОЗИН потребовал провести 12 августа встречу между послами НАТО и российской стороной, на которой планировалось обсудить пути выхода из грузино-российского конфликта. Однако встреча не состоялась по инициативе Альянса, где заявили, что для подготовки им требуется больше времени. Вместо этого представители организации назначили специальную встречу министров иностранных дел НАТО, где ситуация, возникшая между Грузией и Россией, будет обсуждаться без российской стороны.