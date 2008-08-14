Россия завышает число жертв в Южной Осетии - правозащитники

В правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) считают, что российские власти преувеличивают количество жертв среди мирного населения Южной Осетии.

Как передает Lenta.ru, об этом сообщила представитель организации Анна НЕЙСТАТ, которая руководит группой правозащитников, изучающих ситуацию в Южной Осетии.

По ее мнению, завышенные сведения о количестве погибших провоцируют южноосетинских ополченцев на нападения на грузинские населенные пункты.

Также в пресс-релизе HRW от 13 августа сообщается о многочисленных случаях мародерства, при этом утверждается, что грузинские дома грабят южноосетинские ополченцы.

Ранее представители организации выражали обеспокоенность большим количеством дезинформации в СМИ по поводу ситуации в Южной Осетии.

По предварительным данным, в Южной Осетии были убиты две тысячи мирных жителей и ополченцев.