В Китае осужденный за коррупцию крупный банкир умер в тюрьме

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на китайские государственные СМИ.

62-летний Тао Лимин ранее занимал пост главы Почтового сберегательного банка Китая - пятого по размеру банка в стране.

Он был арестован в 2012 году по обвинению в вымогательстве взяток на сумму 1,5 млн долларов у местной строительной компании, а также в превышении полномочий путем гарантирования высокорисковых кредитов.

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Приговор Тао так и не был обнародован. Его адвокат сообщил китайским СМИ, что его клиент незадолго до смерти оспаривал пожизненный срок.

По данным шанхайского издания Thepaper.cn, банкир скончался от сердечного приступа, его семья уже потребовала провести вскрытие, чтобы подтвердить причину смерти.

С 2012 года, когда к власти в стране пришел председатель Си Цзиньпин, в Китае проводится мощная антикоррупционная кампания.

Только за прошлый год почти 300 тысяч чиновников были привлечены к ответственности по обвинениям в коррупции.

Почти каждый день государственные СМИ сообщают об открытии новых дел против госслужащих, которых обвиняют в получении взяток, превышении должностных полномочий и других нарушениях.

Как сообщал УНИАН, ранее в Китае установили размер взятки, карающейся смертной казнью.