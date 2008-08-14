США ищут возможность поговорить с НАТО без России

Соединенные Штаты Америки обратились к НАТО с просьбой организовать заседание министров иностранных дел стран, входящих в Североатлантический альянс, для обсуждения ситуации в Грузии. Такое заявление сделала официальный представитель альянса Кармен Ромеро. Она сообщила, что заседание может быть проведено уже 17 августа. Представитель НАТО уточнила, что Россия не будет приглашена для участия во встрече, передает Reuters.