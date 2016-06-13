США впервые применили вертолет Apache против ИГ

Как рассказал глава Пентагона Эш Картер, в операции, прошедшей неподалеку от удерживаемого боевиками города Мосул, участвовали два Apache, передает Русская служба Би-Би-Си.

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Это произошло впервые, после того как президент Барак Обама одобрил использование ударных вертолетов в наступательных операциях против ИГ.

Детали операции Картер разглашать не стал, заявив только о том, что это часть плана по освобождению Мосула.

AH-64 Apache - основной американский ударный вертолет. Состоящий на вооружении с 1979 года, двухместный вертолет защищен броней от снарядов калибром до 23 миллиметров и может применяться в боевых действиях в любое время суток.