В Москве несколько сотен человек провели несанкционированный марш "За Россию против диктатуры" (фоторепортаж)

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, мэрия российской столицы отказалась согласовывать акцию, однако это не остановило активистов. Впервые за много лет несанкционированная акция прошла без задержаний.

Люди без плакатов и лозунгов, но с цветами смогли пройтись от Славянской площади до моста Немцова - так российские оппозиционеры назвали Большой Москворецкий мост, где был убит политик. Таким образом несогласные с политикой президента РФ Владимира Путина отпраздновали День России и выразили несогласие против войны с Украиной.

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"Комитет протестных действий хотел согласовать массовое мероприятие "За Россию против диктатуры". Смысл - это чудовищная статья 282 КК РФ и поправки к ней (возбуждение ненависти и вражды - УНИАН), которые вносит сейчас Госдума. Мэрия Москвы шествие и митинг не согласовала, тогда было принято решение просто выйти и возложить цветы на месте гибели нашего соратника, одного из лидеров протеста Бориса Немцова", - сказала один из членов оппозиционной партии ПАРНАС Алла Наумчева.

Она подчеркнула, что организаторы удивлены тем, что полиция никого не задержала, несмотря на большое количество участников.

"Сегодня полиция даже перекрыла дорогу, чтобы мы перешли её в неположенном месте, оказывали всяческое содействие. Не знаю, то ли это какие-то перемены в головах людей, то ли это какая-то долгоиграющая игра на будущее. Но я рада, что сегодня все остались на свободе, никто не был задержан, все смогли возложить цветы", - отметила Наумчева.

Она подчеркнула, что желтоголовые цветы и значки участники акции связали с Украиной, чтобы высказать таким образом свою поддержку.

"Вы смогли изменить свою собственную власть, таким образом мы возражаем против политики Путина по отношению к Украине, против агрессии, которую ведёт наше государство", - подчеркнула оппозиционерка.

В тоже время она пояснила, что возложила цветы на место гибели Бориса Немцова потому, что он боролся против путинской агрессии по отношению к Украине.

"Последние дни - это личная память и личная боль за погибающих ваших ребят на востоке. Простите нас", - сказала Наумчева.