Стрельба в ночном клубе во Флориде: 20 убитых, более 40 раненых

Полиция Флориды сообщает о том, что в результате стрельбы, устроенной злоумышленником в ночном гей-клубе в Орландо, погибло до 20 человек.

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Более 40 человек, получивших ранения в клубе "Пульс", доставлены в местные больницы, сообщает Русская служба Би-би-си.

Стражи порядка подтвердили, что нападавший, вооруженный штурмовой винтовкой и пистолетом, а также имевший при себе некое взрывное устройство, захватил в клубе заложников и был убит в ходе перестрелки с полицией.

Власти Флориды говорят, что рассматривают это нападение как теракт.

По данным полиции преступник не является местным жителем и скорее всего действовал в одиночку.