6 принципов урегулирования конфликта в Грузии

Россия и Франция согласовали шесть принципов урегулирования грузино-осетинского кризиса. Их поддержали президенты Дмитрий Медведев и Николя Саркози. Об этом главы России и Франции сообщили на совместной пресс-конференции во вторник.

Принципы урегулирования конфликта таковы:

1) Не прибегать к использованию силы

2) Окончательно прекратить все военные действия

3) Свободный доступ к гуманитарной помощи

4) Вооруженные силы Грузии возвращаются в места их постоянной дислокации

5) Вооруженные силы РФ выводятся на линию, предшествующую началу боевых действий

6) Начало международного обсуждения о вопросах будущего статуса Южной Осетии и Абхазии и путей обеспечения их прочной безопасности.

Саркози отметил, что принятые принципы не решат всех проблем.

Президент Франции Николя Саркози встретился с президентом Грузии Михаилом Саакашвили в Тбилиси и 12 августа прибыл в Москву для беседы с Медведевым.