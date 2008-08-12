6 принципов урегулирования конфликта в Грузии
Принципы согласовали Медведев и Саркози
Россия и Франция согласовали шесть принципов урегулирования грузино-осетинского кризиса. Их поддержали президенты Дмитрий Медведев и Николя Саркози. Об этом главы России и Франции сообщили на совместной пресс-конференции во вторник.
Принципы урегулирования конфликта таковы:
1) Не прибегать к использованию силы
2) Окончательно прекратить все военные действия
3) Свободный доступ к гуманитарной помощи
4) Вооруженные силы Грузии возвращаются в места их постоянной дислокации
5) Вооруженные силы РФ выводятся на линию, предшествующую началу боевых действий
6) Начало международного обсуждения о вопросах будущего статуса Южной Осетии и Абхазии и путей обеспечения их прочной безопасности.
Саркози отметил, что принятые принципы не решат всех проблем.
Президент Франции Николя Саркози встретился с президентом Грузии Михаилом Саакашвили в Тбилиси и 12 августа прибыл в Москву для беседы с Медведевым.