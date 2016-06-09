В Минобороны РФ назвали причину крушения Су-27 в Подмосковье

Разбившийся сегодня утром Су-27 принадлежал пилотажной группе "Русские витязи" и упал во время показательных выступлений, приуроченных к открытию памятника авиаторам в Ашукино (Подмосковье). Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах региона сообщают "РИА Новости".

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"Пилот выполнял фигуры пилотажа на показательных выступлениях, когда потерпел крушение. На обломках самолета имеется соответствующая маркировка", — рассказал собеседник агентства.

Сейчас, место падения самолета – близ деревни Артемово Пушкинского района – сейчас оцеплено полицией, пожарные проливают горящие обломки истребителя. До ближайших жилых домов — около километра, разрушений на земле нет.

По информации источников, поисковая группа уже обнаружила оба самописца потерпевшего крушение истребителя, они находятся в удовлетворительном состоянии. Анализ "черных ящиков" поможет установить причины случившегося.

По предварительным данным, причиной катастрофы Су-27 стал отказ техники, сообщили в управлении пресс-службы Минобороны РФ.

"Пилот самолета Су-27 предпринял все возможные действия для отвода аварийной машины в сторону от населенного пункта. Времени на катапультирование у пилота не оставалось", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что главком Воздушно-космических сил РФ Виктор Бондарев поручил приостановить все полеты истребителей Су-27 до выяснения причин авиакатастрофы в Подмосковье.

Напомним, самолет потерпел крушение в 2 км от деревни Мураново в Подмосковье. Он упал в лесополосе, жилых домов рядом нет, взрыва после падения не последовало.

Рядом с Мураново находится населенный пункт Ашукино, где 9 июня заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов и главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Виктор Бондарев открыли памятник авиаторам. На торжественной церемонии открытия памятника над Ашукино пролетели самолеты пилотажной группы "Русские Витязи".