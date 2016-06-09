При крушении истребителя в Подмосковье погиб пилот (видео)

11:52, 09 июня 2016
Мир
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Разбившимся самолетом оказался истребитель Су-27 пилотажной группы "Русские витязи".

Русские витязи, истребитель, Су-27 / wikipedia.org

Потерпевший крушение в Подмосковье самолет, как видно по окраске уцелевших фрагментов машины, принадлежал к пилотажной группе "Русские витязи". Об этом пишет "ТАСС".

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Как сообщает корреспондент агентства с места происшествия, обгоревшие части Су-27 разбросаны на большой площади - отдельно лежат двигатель, части корпуса и кабины, целых частей практически нет. Окружающие деревья сломаны. Пожарные продолжают тушение самолета.

В Минобороны РФ подтвердили, что Су-27 ВКС России потерпел крушение при возвращении на базовый аэродром. Также подтверждена гибель пилота.

В министерстве заявили, что упавший самолет выполнял полет без боекомплекта, в результате крушения на земле разрушений нет.

Собеседник агентства уточнил, что упавший истребитель пилотировал майор Сергей Еременко.

Ранее сообщалось, что упавший самолет может быть истребителем МиГ-29 одного из промышленных предприятий. При этом агентству сообщили, что РСК "МиГ" 9 июня полетов не совершали.

Как сообщалось, самолет потерпел крушение в 2 км от деревни Мураново. Он упал в лесополосе, жилых домов рядом нет, взрыва после падения не последовало. 

Рядом с Мураново находится населенный пункт Ашукино, где 9 июня заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов и главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Виктор Бондарев открыли памятник авиаторам.

На торжественной церемонии открытия памятника над Ашукино пролетели самолеты пилотажной группы "Русские Витязи".

Видео крушения самолета, снятое очевидцами, появилось на YouTube.

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