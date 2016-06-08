В центре канадской столицы Оттавы под землю ушла часть улицы (фото, видео)
В центре канадской столицы на улице Ридо-стрит в среду произошел провал грунта, который привел к утечке газа, отключению электроэнергии и эвакуации людей из близлежащих зданий.
ЧП произошло около десяти утра по местному времени и началось с небольшого провала, который быстро распространился на все четыре полосы Ридо-стрит, захватив автомобиль, который стоял припаркованным у обочины (этот момент успели снять на видео), сообщает РБК со ссылкой на National Post.
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Согласно сообщению, причиной образования большой ямы, в которую фактически провалилась часть улицы, по данным полиции, послужил прорыв магистрального водопровода. Он привел также к утечке газа, из-за которой были эвакуированы торговый центр Rideau и отель Westin.
Guys I just saw a car get sucked into the sinkhole #ottawasinkhole#sinkhole#ottawapic.twitter.com/7YyaHpzudr— Anne-Sophie Alarie (@_Sophster) 8 червня 2016 р.
Движение на улицах центра Оттавы оказалось затруднено, транспортными потоками вышли управлять регулировщики. В полиции призвали граждан следить за новостями, чтобы выбирать пути объезда. Городской транспорт направлен по другим маршрутам.
Электросети Оттавы сообщили об отключении электричества в районах Ридо, Бессерер, Николас, Веллингтон и Сассекс, по данным регулятора отключение коснулось 851 человека.