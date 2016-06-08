Президент Турции подписал закон о снятии неприкосновенности с депутатов парламента
00:16, 08 июня 2016Мир
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о снятии неприкосновенности с депутатов турецкого парламента.
REUTERS
Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Reuters.
За принятие закона выступила правящая в Турции Партия справедливости и развития, которую поддерживает Эрдоган.
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Против закона высказывалась Партия демократии народов (ПДН). По их мнению, он предназначен для того, чтобы подвергнуть противников Эрдогана преследованиям по обвинению в поддержке запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Ранее ПДН, а также левоцентристская Народно-республиканская партия подали в Конституционный суд Турции запрос с протестом против принятия закона, однако он был отклонен.
В мае парламент 376 из 550 голосами одобрил даный законопроект.
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