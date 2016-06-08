Президент Турции подписал закон о снятии неприкосновенности с депутатов парламента

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Reuters.

За принятие закона выступила правящая в Турции Партия справедливости и развития, которую поддерживает Эрдоган.

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Против закона высказывалась Партия демократии народов (ПДН). По их мнению, он предназначен для того, чтобы подвергнуть противников Эрдогана преследованиям по обвинению в поддержке запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Ранее ПДН, а также левоцентристская Народно-республиканская партия подали в Конституционный суд Турции запрос с протестом против принятия закона, однако он был отклонен.

В мае парламент 376 из 550 голосами одобрил даный законопроект.