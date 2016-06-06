Парламент охваченной войной Сирии впервые возглавила женщина
15:18, 06 июня 2016Мир
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Новый созыв Народного совета (парламента) Сирийской Арабской Республики (САР) возглавила женщина.
REUTERS
Об этом в понедельник со ссылкой на сирийское информационное агентство SANA сообщает ТАСС.
Как отмечается, спикером парламента впервые в истории республики стала женщина - Хадия Аббас.
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Как сообщал УНИАН, парламентские выборы в Сирии начались утром в среду, 13 апреля. На 250 мест в парламенте страны претендовали более чем 3500 кандидатов из всех сирийских провинции.
Указ о проведении президент страны Башар Асад издал 22 февраля. Он сделал это спустя несколько часов после того, как было объявлено о соглашении между Россией и США о прекращении огня в Сирии.
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