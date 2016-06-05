Камера зафиксировала вооруженную группу людей в казахстанском Актобе

В ролике видно, как по тротуару двигается группа людей, в том числе вооруженных.

Читайте такжеВ Казахстане при нападении на магазин и воинскую часть погибли 6 человек, 10 раненыхРанее также были опубликованы кадры перестрелки между сотрудниками правоохранительных органов и экстремистами. На записи видно, как силовики ведут стрельбу возле полицейской машины, заблокировавшей движение по дороге, передает Lenta.ru.

В ходе антитеррористической операции, начавшейся в Актобе, были ликвидированы трое бандитов. Один из злоумышленников ранен, один задержан, еще нескольким удалось скрыться. По данным республиканского МВД, нападавшие являются приверженцами нетрадиционных религиозных течений.

В результате нападения на два оружейных магазина и воинскую часть Нацгвардии были убиты продавец, офицер и один военнослужащий. Также пострадали девять солдат. В то же время власти не подтверждают появившуюся в СМИ информацию о захвате заложников.