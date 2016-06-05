В Могилеве с государственных книжных магазинов изъяли глобусы с "российским" Крымом
Из государственных книжных магазинов в белорусском Могилеве изъяли из продажи глобусы, на которых Крым обозначен как часть России.
Белорусское издание "Наша Нива" сообщило, что местные органы власти, которые отвечают за торговлю, рекомендовали продавцам избегать продажи карт и глобусов, на которых территориальная принадлежность Крыма отличается от общепризнанной международной общественностью.
Читайте такжеВ учебниках Кубы аннексированный Крым одновременно изображают частью Украины и РФ (фото)Глобусы, пока что, исчезли из государственных книжных магазинов, однако их можно купить в некоторых частных магазинах.
Глобусы с "российским Крымом", изготовлены польской фирмой ZACHEM-GŁOWALA. Директор фирмы Кшиштоф Главан сообщил, что его организация не поддерживает "аннексии Крыма Россией". При этом, он признал: чтобы не терять российский рынок фирма вынуждена была обозначать Крым частью России. Таковым было требование российских партнеров, сказал он.
Однако, как попали эти глобусы в Беларусь не сообщается.