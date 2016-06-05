В Могилеве с государственных книжных магазинов изъяли глобусы с "российским" Крымом

Белорусское издание "Наша Нива" сообщило, что местные органы власти, которые отвечают за торговлю, рекомендовали продавцам избегать продажи карт и глобусов, на которых территориальная принадлежность Крыма отличается от общепризнанной международной общественностью.

Читайте такжеВ учебниках Кубы аннексированный Крым одновременно изображают частью Украины и РФ (фото)Глобусы, пока что, исчезли из государственных книжных магазинов, однако их можно купить в некоторых частных магазинах.

Глобусы с "российским Крымом", изготовлены польской фирмой ZACHEM-GŁOWALA. Директор фирмы Кшиштоф Главан сообщил, что его организация не поддерживает "аннексии Крыма Россией". При этом, он признал: чтобы не терять российский рынок фирма вынуждена была обозначать Крым частью России. Таковым было требование российских партнеров, сказал он.

Однако, как попали эти глобусы в Беларусь не сообщается.