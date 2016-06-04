Смерть Мохаммеда Али: Обама до сих пор хранит у себя его боксерские перчатки

Президент США Барак Обама скорбит в связи со смертью знаменитого боксера Мохаммеда Али и считает, что он был Великим. Об этом говорится в заявлении, которое в субботу распространил Белый дом, сообщают "РИА Новости".

"Мохаммед Али был Величественным. Точка. Если бы вы спросили его, он бы ответил. Он бы сказал, что он величайший вдвойне", - сказал Обама.

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"Как и все на планете, мы с Мишель скорбим о его уходе. Но мы также благодарим Бога за счастье, что мы знали его, и за то, насколько мы все благословенны тем, что Величайший выбрал наше время".

Обама признал, что Али, конечно, не был безупречен. "При всем своем колдовстве на ринге, он мог быть небрежен в словах", - подчеркнул президент.

"Мы с Мишель выражаем глубочайшие соболезнования его семье. И мы молимся за упокой выдающегося боксера", - добавил Обама.

Как известно, Али скончался в пятницу на 75-м году жизни в одной из больниц Финикса (США), где провел последние несколько дней после госпитализации из-за проблем с дыханием. Спортсмен страдал болезнью Паркинсона, которая была у него диагностирована в 1984 году. Как сообщалось ранее, панихиду по Али планируется провести в его родном городе Луисвилле (штат Кентукки).

Али в возрасте 18 лет стал победителем Олимпийских игр 1960 года в Риме. На церемонии открытия Олимпиады-1996 года в Атланте Али было доверено зажечь чашу олимпийского огня, тогда спортсмен уже с трудом разговаривал.