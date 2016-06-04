Сирийские войска впервые с 2014 года пересекли границу провинции Ракка - правозащитники

Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Лондоне, передает Русская служба ВВС.

Одноименная столица провинции Ракка считается фактической столицей "Исламского государства".

Как утверждают активисты Сирийского центра мониторинга, сирийские военные двигаются к городу Табка в восточных окрестностях Ракки, где расположена авиабаза.

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Сирийская армия пока не прокомментировала сообщения Центра.

Сирийское наступление - третье наступление на террористов за последние несколько дней и самое агрессивное с 2014 года, когда боевики объявили своей целью установление "халифата" на подконтрольных им территориях в Ираке и Сирии.

В то время как сирийские военные наступают с юго-западных границ Ракки, с севера начали наступление отряды курдских бойов совместно с арабскими оппозиционными группировками Сирии, действуют по авиационной поддержке сил коалиции во главе с США.

Еще один оплот исламистов - иракский город Фаллуджа - штурмует армия Ирака.

В Сирии, где с 2011 года война унесла жизни более 250 тысяч человек, с февраля этого года действует перемирие, достигнутое при посредничестве США и России.

Режим прекращения огня не распространяется на запрещенные в ряде стран экстремистские организации "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" и другие формирования, признанные Советом Безопасности ООН террористическими.