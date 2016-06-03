В метро Лондона появились постеры с позорящей русских цитатой из Тургенева

Об этом сообщает один из пользователей Facebook. "Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы... бесполезные слова! Русскому они не нужны", - говорится в рекламе, написанной на английском языке.

В оригинале цитата выглядит так: "Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы, - говорил между тем Базаров, - подумаешь, сколько иностранных... и бесполезных слов! Русскому человеку они даром не нужны".

Роман "Отцы и дети" были опубликованы в 1862 году.