В результате удара молнией в парижском парке пострадали 8 детей
20:49, 28 мая 2016Мир
7510
Во время грозы в Париже молния ударила в группу людей в парке. В результате получили травмы 11 человек, среди них 8 - дети.
Инцидент произошел во время празднования дня рождения / Twitter @ziggyjo01
Об этом сообщает DW со ссылкой на представителей полиции и местных властей.
Всех их доставили в местную больницу. Шесть из них находятся в тяжелом состоянии.
Читайте такжеВ Бангладеш за два дня в результате ударов молний погибли более 50 человек
Инцидент произошел во время празднования дня рождения в парке Монсо, на северо-западе столицы Франции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter