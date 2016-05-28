В результате удара молнией в парижском парке пострадали 8 детей

20:49, 28 мая 2016
Мир
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Во время грозы в Париже молния ударила в группу людей в парке. В результате получили травмы 11 человек, среди них 8 - дети.

Twitter ‏@ziggyjo01

Об этом сообщает DW со ссылкой на представителей полиции и местных властей.

Всех их доставили в местную больницу. Шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

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Инцидент произошел во время празднования дня рождения в парке Монсо, на северо-западе столицы Франции.

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