Возможной причиной крушения A320 стал ложный сигнал о задымлении - The Wall Street Journal

Как рассказали The Wall Street Journal источники близкие к расследованию катастрофы египетского A320, специалисты пытаются определить, могли ли привести к крушению действия пилотов, реагировавших на сигнал о задымлении на борту, сообщает РБК. Кроме того, отмечает издание, срабатывание датчиков дыма также могло оказаться ложным.

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Как пишет WSJ, при выполнении пилотами предусмотренных для такой ситуации действий в этой модели Airbus существует вероятность отключения ряда систем безопасности, в том числе автоматической защиты управления полетом.

Подобная ситуация произошла в апреле 2011 года, напоминает WSJ. Тогда на борту A320 авиакомпании United Airlines вскоре после вылета из Нового Орлеана раздался сигнал о задымлении, но специалисты из Национального совета по безопасности на транспорте позже заявили, что они не нашли «никаких признаков пожара или перегрева деталей».

Согласно документам совета, на которые ссылается издание, пилоты американской авиакомпании говорили о том, что «после того, как они начали реагировать на предупреждение о задымлении, компоненты самолета с электроприводом перестали функционировать». Экипаж остался без ряда средств радиосвязи и транспондера, ему потребовались инструкции авиадиспетчеров, чтобы вернуться на взлетно-посадочную полосу. Борт приземлился с нарушенным управлением, и его носовое колесо свернуло в газон за пределами взлетно-посадочной полосы. В этом инциденте никто не пострадал. В Airbus тогда заявили, что, несмотря на то, что датчики, установленные на более новых лайнерах, надежнее, чем те, что устанавливались раньше, они «по-прежнему чувствительны к пыли и некоторым аэрозолям».

Через десять дней после случившегося United Airlines направила пилотам заявление о том, что на лайнерах Airbus в ее парке «раздавались ложные сигналы о задымлении», и предупредила, что экстренное отключение электрических систем необходимо применять только в случае «заметного задымления».