На пляже в Сочи произошёл взрыв: есть погибшие и раненые

В Лазаревском районе Сочи на пляже произошел взрыв.

Как сообщили ИТАР-ТАСС в УВД города, неустановленное взрывное устройство сработало в 10.00 мск на городском пляже поселка Лоо. В результате два человека погибли, четверо ранены. С пляжа эвакуированы люди.

В настоящее время сотрудники милиции обследуют территорию на предмет обнаружения подозрительных предметов, работает оперативно-следственная группа Следственного комитета при прокуратуре Сочи, взрывотехники. Тип и мощность взрывного устройства устанавливается.