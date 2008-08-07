На пляже в Сочи произошёл взрыв: есть погибшие и раненые
12:06, 07 августа 2008Мир
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Работает оперативно-следственная группа
В Лазаревском районе Сочи на пляже произошел взрыв.
Как сообщили ИТАР-ТАСС в УВД города, неустановленное взрывное устройство сработало в 10.00 мск на городском пляже поселка Лоо. В результате два человека погибли, четверо ранены. С пляжа эвакуированы люди.
В настоящее время сотрудники милиции обследуют территорию на предмет обнаружения подозрительных предметов, работает оперативно-следственная группа Следственного комитета при прокуратуре Сочи, взрывотехники. Тип и мощность взрывного устройства устанавливается.
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