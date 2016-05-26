Путин назвал сохранение русского языка вопросом национальной безопасности

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на пленарном заседании съезда Общества русской словесности.

"Сбережение русского языка, литературы и нашей культуры – это вопросы национальной безопасности, сохранения своей идентичности в глобальном мире", - сказал Путин.

По его словам, РФ не раз переживала "коренные переломы традиционных культурных устоев и всегда черпала силы в возвращении к своим духовным и историческим ценностям, а русская классическая литература, эталонный русский язык всегда были и остаются основами этих ценностей".

"Правильно будет обратиться и к лучшим мировым традициям, к лучшей мировой практике, учесть опыт коллег из Королевского литературного общества Великобритании, Итальянского института культуры и испанского Института Сервантеса, немецкого Института Гёте и китайского Института Конфуция, в том числе в вопросах популяризации национальных языков и культуры за рубежом", - сказал Путин.

Читайте такжеПрервет паузу: Путин впервые за полгода поедет в ЕС

Он назвал русский язык основой национальной идентичности. "Но и не только в этом роль русского языка. Роль русского языка в такой многоликой, многонациональной, красивой стране, как Россия, ещё и в том, чтобы создавать единую российскую нацию, быть языком межнационального общения", - сказал президент РФ.

Как сообщал УНИАН, 1 марта 2014 года Путин "для защиты русскоязычного населения" обратился в Совет федерации РФ для получения одобрения на ввод в Украину российской армии. Позже это решение верхней палаты российского парламента официально было отменено, однако Кремль продолжает с помощью наёмников и регулярных воинских частей контролировать украинский Крым, а также часть Донецкой и Луганской областей.