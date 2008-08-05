Грузия возлагает ответственность на Россию за вероятную войну с Осетией

Подготовка властей непризнанной республики Южная Осетия к военным действиям и заявления о помощи добровольцев из России вызывают серьезную озабоченность, заявляет Министерство иностранных дел Грузии в распространенном во вторник комментарии.

Атаманы казачьих обществ ранее выразили готовность направить добровольцев в Южную Осетию, где в последние дни резко обострилась обстановка. В то же время МВД Северной Осетии заверило, что никакие вооруженные группировки не смогут бесконтрольно пересечь границу, передает РИА «Новости».

"Нашу крайнюю озабоченность вызывает то обстоятельство, что цхинвальский режим откровенно готовится к войне. По заявлению их лидеров, за последние дни с территории России в Цхинвальский регион приехали 300 террористов, которые являются гражданами России", - говорится в комментарии Департамента информации МИД Грузии.

Как утверждается в документе, Грузия не намерена выходить за рамки мирного пути урегулирования конфликта и призывает южноосетинскую сторону к прямому диалогу. В качестве примера своих мирных намерений Тбилиси указывает на тот факт, что у Грузии в зоне конфликта нет тяжелого вооружения.

"Вся ответственность за переход бандформирований с территории России в Грузию, за эскалацию напряженности в зоне конфликта во время их присутствия и за дальнейшее развитие событий полностью ложится на российскую сторону", - заявляет грузинский МИД.

Как сообщал УНИАН, 1 августа резко обострилась ситуация в зоне грузино-осетинского конфликта. В ночь на субботу в перестрелке в зоне конфликта с осетинской стороны погибли 6 и ранены 15 человек, с грузинской стороны ранения разной степени тяжести получили 9 граждан. Миротворческие силы заявили, что перестрелку спровоцировала грузинская сторона. Вместе с тем Тбилиси утверждает, что первой стрельбу начала южноосетинская сторона, на что он был вынужден открыть ответный огонь.

2 августа в связи с обстрелами началась эвакуация детей и женщин из Цхинвали в Северную Осетию.

Сегодня Комитет по информации и СМИ Южной Осетии сообщил, что ночью дважды были обстреляны посты правоохранительных органов непризнанной республики.