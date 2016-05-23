Правящая консервативная партия лидирует на выборах в парламент Кипра

Впервые получить место в законодательном органе страны может националистическая партия, передает Deutsche Welle.

По результатам подсчета 75 процентов голосов избирателей, правоцентристская партия "Демократическое объединение" лидирует с результатом 31 процент голосов, за ней идет коммунистическая Прогрессивная партия трудового народа Кипра, которая набирает 25,6 процента голосов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

В то же время националистическая партия ELAM набирает 3,78 процента голосов. Если эта тенденция сохранится, это позволит партии получить по крайней мере одно место в парламенте, в котором заседают 56 депутатов. Барьер для прохождения в законодательный орган страны составляет 3,6 процента.

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Голосование рассматривают как тест на популярность президента Кипра Никоса Анастасиадиса, срок полномочий которого истекает в 2018 году.

Ранее УНИАН сообщал, что лидеры греческой и турецкой частей Кипра Никос Анастасиадис и Мустафа Акинджи высказали решительное намерение решить все вопросы для урегулирования кипрской проблемы в течение года. Следующая встреча двух лидеров Кипра намечена на 27 мая.