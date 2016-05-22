Обама и премьер Ирака обсудили борьбу с ИГ

Об этом по информации Reuters пишет Gazeta.ru.

«Президент и премьер согласились, что критически важно улучшить ситуацию с безопасностью в Багдаде и Международной зоне, отметив важность продолжения политического диалога между всеми сторонами в Ираке, чтобы народ страны мог реализовать свои устремления через демократические институты», — уточняется в сообщении.

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Кроме того, Барак Обама отметил усилия иракского правительства по достижению соглашения с Международным валютным фондом, высказавшись за поддержку восстановления экономики страны со стороны мирового сообщества на фоне продолжающейся борьбы с ИГ.