Обама и премьер Ирака обсудили борьбу с ИГ

02:23, 22 мая 2016
Мир
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Президент США Барак Обама и премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади обсудили меры, необходимые для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство», а также ситуацию в ближневосточной стране в целом.

REUTERS

Об этом по информации  Reuters пишет Gazeta.ru.

«Президент и премьер согласились, что критически важно улучшить ситуацию с безопасностью в Багдаде и Международной зоне, отметив важность продолжения политического диалога между всеми сторонами в Ираке, чтобы народ страны мог реализовать свои устремления через демократические институты», — уточняется в сообщении.

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Кроме того, Барак Обама отметил усилия иракского правительства по достижению соглашения с Международным валютным фондом, высказавшись за поддержку восстановления экономики страны со стороны мирового сообщества на фоне продолжающейся борьбы с ИГ.

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