СМИ: Ким Чен Ын отказался от сигарет

Как передает Русская служба Би-би-си, предположительно в марте он решил бросить курить и таким образом поддержать национальную антитабачную кампанию.

По данным источников в Южной Корее, 33-летний Ким Чен Ын не появлялся с сигаретой на публике с тех пор, как КНДР провела запуск баллистической ракеты в середине марта.

Ранее Ким Чен Ын был известен как заядлый курильщик и на многих официальных фотографиях был изображен с сигаретой в руках.

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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более половины мужской части населения Северной Кореи курит.

В рамках программы по борьбе с курением планируется раздавать гражданам никотиновые жвачки и таблетки.