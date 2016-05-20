СМИ: Ким Чен Ын отказался от сигарет
Лидер КНДР Ким Чен Ын бросил курить, сообщают южнокорейские СМИ.
Как передает Русская служба Би-би-си, предположительно в марте он решил бросить курить и таким образом поддержать национальную антитабачную кампанию.
По данным источников в Южной Корее, 33-летний Ким Чен Ын не появлялся с сигаретой на публике с тех пор, как КНДР провела запуск баллистической ракеты в середине марта.
Ранее Ким Чен Ын был известен как заядлый курильщик и на многих официальных фотографиях был изображен с сигаретой в руках.
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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более половины мужской части населения Северной Кореи курит.
В рамках программы по борьбе с курением планируется раздавать гражданам никотиновые жвачки и таблетки.