КНДР во второй раз за сутки попыталась запустить ракету

Об этом сообщил представитель министерства обороны Южной Кореи, передает Би-би-си. Это уже третий неудачный пуск ракеты "Мусудан". Второй был проведен ранее сегодня и также был неудачным.

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Первую ракету пытались запустить 15 апреля, в день рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, однако она также не взлетела.

В начале месяца власти КНДР сообщили об успешном наземном испытании двигателя нового типа межконтинентальной баллистической ракеты.

Ракета "Мусудан" названа в честь деревни на северо-востоке Северной Кореи, близ которой находится стартовая площадка для запуска ракет.

Расчетная дальность полета ракеты составляет примерно 3-4 тыс. км.

Несмотря на режим санкций, действующий в отношении страны, Пхеньян не уменьшает число показательных военных испытаний и учений.