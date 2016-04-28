КНДР во второй раз за сутки попыталась запустить ракету
Пхеньян провел второй за сутки пуск ракеты "Мусудан", по всем признакам закончившийся неудачей.
Об этом сообщил представитель министерства обороны Южной Кореи, передает Би-би-си. Это уже третий неудачный пуск ракеты "Мусудан". Второй был проведен ранее сегодня и также был неудачным.
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Первую ракету пытались запустить 15 апреля, в день рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, однако она также не взлетела.
В начале месяца власти КНДР сообщили об успешном наземном испытании двигателя нового типа межконтинентальной баллистической ракеты.
Ракета "Мусудан" названа в честь деревни на северо-востоке Северной Кореи, близ которой находится стартовая площадка для запуска ракет.
Расчетная дальность полета ракеты составляет примерно 3-4 тыс. км.
Несмотря на режим санкций, действующий в отношении страны, Пхеньян не уменьшает число показательных военных испытаний и учений.