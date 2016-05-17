50-летие "культурной революции": Пекин нарушил молчание

"Культурная революция" началась 16 мая 1966 года, когда Политбюро ЦК КПК издало директиву, в которой резко критиковались политические противники Мао Цзэдуна в партии, прессе, науке и культуре.

Мао призвал молодежь страны отстоять дух китайской революции, избавиться от старой культуры. Это привело к разгулу молодежных отрядов хунвейбинов, волной насилия, массовым кровопролитием и разрушениями культурных памятников.

В результате в 1960-70-х годах более миллиона человек были убиты, миллионы других репрессированы. В Китае установился культ личности Мао Цзэдуна. Официально "культурная революция" завершилась со смертью Мао в 1976 году. В 1981 году КПК официально провозгласила "культурную революцию" катастрофической ошибкой.

50-летие с начала этих событий широко отмечалось 16 мая во всём мире, однако официальный Пекин проигнорировал годовщину. Она не отмечалась ни на государственном уровне, ни в прессе, зато вызвала бурное обсуждение в соцсетях, сообщает Русская служба Би-би-си.

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Уже на следующий день партия опубликовала большую передовицу в партийной ежедневной газете "Женьминь жибао", где заявлено, что "культурная революция" была абсолютно ошибочной - как в теории, так на практике.

"Коммунистическая партия давно взяла курс на то, что бы смело признавать, правильно анализировать и решительно исправлять ошибки нашего руководства", - говорится в статье.

"История развивается непрерывно. Мы анализируем и впитываем события прошлого, чтобы вынести из них урок и двигаться вперёд", - говорится в статье.